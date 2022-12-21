Ирина Салтыкова переживает вторую молодость и знает себе цену. Об этом она заявила на всю страну.

Ирина Салтыкова переживает вторую молодость и знает себе цену. Об этом она заявила на всю страну.Российская певица Ирина Салтыкова была на пике своей популярности в 90-х. Тогда она купалась в лучах славы и была любима миллионами россиян. Сейчас певице 56 лет, но она по-прежнему великолепно выглядит и продолжает певческую карьеру. Звезда обладает роскошной фигурой и знает толк в моде, что делает ее только привлекательнее. Артистка уверена, что секрет молодости заключается в любви и гармоничных отношениях. В свое время Ирина Салтыкова пережила скандальный развод, насилие и тяжелый недуг, но не сдалась и не скатилась вниз.Недавно Салтыкова решила перезапустить свою карьеру на шоу "Суперстар! Возвращение" 2022. Видимо, произошло перенасыщение популярностью, и артистка "словила звезду". В эфире полуфинала программы Салтыкова грязно выругалась на всю страну и раскритиковала своих коллег по цеху."Да пошли они, – я лучше всех!" – проорала Салтыкова.Певица не остановилась на этом и добавила, что все бэк-вокалистки на студиях в один голос твердят, что Салтыкова поет лучше всех российских звезд.Впрочем, возможно, такую негативную реакцию у Салтыковой вызвала низкая оценка судей шоу "Суперстар". Ей поставили минимальное количество баллов, таким образом, вышвырнув за дверь шоу.