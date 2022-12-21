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<a href="https://33live.ru/novosti/21-12-2022-za-nedelyu-po-novomu-uchastku-m-12-vo-vladimirskoj-oblasti-proexalo-bolshe-20-tysyach-mashin.html" target="_blank">За неделю по новому участку М-12 во Владимирской области проехало больше 20 тысяч машин</a> - За первую неделю работы нового участка платной трассы М-12 в Петушинском районе Владимирской области по нему проехала 21 тысяча автомобилистов, рассказали в пресс-службе ГК «Автодор». Большая