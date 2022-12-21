За первую неделю работы нового участка платной трассы М-12 в Петушинском районе Владимирской области по нему проехала 21 тысяча автомобилистов, рассказали в пресс-службе ГК «Автодор». Большая
За первую неделю работы нового участка платной трассы М-12 в Петушинском районе Владимирской области по нему проехала 21 тысяча автомобилистов, рассказали в пресс-службе ГК «Автодор». Большая часть проехавших – жители Москвы, Московской, Владимирской и Нижегородской областей. Почти 70% проездов – легковые автомобили, 20% – большегрузы. Напомним, движение по новому участку трассы М-12 открылось 13 декабря.