С 18 ноября по 4 декабря состоялся отборочный онлайн-этап студенческой олимпиады Я – профессионал», который собрал более 121 тысячи участников.

С 18 ноября по 4 декабря состоялся отборочный онлайн-этап студенческой олимпиады Я – профессионал», который собрал более 121 тысячи участников.«Задания отборочного этапа выполнили 121 545 участников. Это на 17 тысяч больше, чем в прошлом году, и это лучший результат за 6 лет. Такой живой интерес к состязаниям, который не угасает уже шестой год, не может нас не радовать. Это значит, что нам удается делать действительно актуальный и нужный для студентов проект и помогать тысячам мотивированных, активных ребят завоевывать новые вершины в карьере и в образовании», – рассказала руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара.Студенты, которые успешно справились с заданиями отборочного этапа, будут приглашены на заключительный этап. Он пройдет в 2023 году. Как правило, этот этап проводится на базе крупных вузов во всех федеральных округах России.Итоги VI сезона олимпиады будут опубликованы на сайте Олимпиады. В личных кабинетах участников появятся статусы, а также электронные сертификаты участников или дипломы медалистов, победителей и призеров олимпиады.В зависимости от набранных баллов дипломанты олимпиады «Я – профессионал» делятся на призеров, победителей и медалистов. Все они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов. Кроме того, дипломанты получат возможность пройти стажировку в крупной компании или партнерской благотворительной организации, чтобы получить опыт ценный работы по специальности.Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов предусмотрены также денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.В VI сезоне 2022-2023 Российский государственный социальный университет традиционно подготовил для участников Олимпиады соревнование по «социальной работе», расширив спектр тем и впервые охватив задания направления «Организация работы с молодежью». Отборочный этап на «Социальную работу и организацию работы с молодежью» прошли более 1000 студентов.«Я – профессионал» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.«Завершился первый важный этап олимпиады «Я – профессионал», результаты которого участники узнают в конце 2022 года. За прошедшие 17 дней самыми активными оказались студенты из пяти вузов: Сеченовского университета (9 326 участников), Высшей школы экономики (4 750), Московского городского педагогического университета (3 440), Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (2 763) и Санкт-Петербургского государственного университета (2 749). Такое состязание – отличный старт профессионального пути каждого конкурсанта, вне зависимости от региона проживания, возраста и направления развития. Участвуя в олимпиаде, каждый студент получает возможность проверить свои знания и конкурентоспособность, пообщаться с представителями ведущих компаний и вузов, найти соратников – именно такой обмен знаниями и способствует зарождению прорывных идей, планов и проектов. "Я – профи" – эффективный инструмент для построения карьеры как в науке, так и в профессиональной сфере. Мы желаем удачи нашим участникам», – сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.