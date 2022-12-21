Житель Владимира на своем тракторе расчищает хоккейную площадку для местной детворы. Зима ослабила...

Житель Владимира на своем тракторе расчищает хоккейную площадку для местной детворы.Зима ослабила хватку - снегопады стихли, но область по-прежнему находится во власти снежной стихии. И люди, не дождавшись коммунальщиков, борются с сугробами во дворах своими силами. Так, например, в микрорайоне Энергетик хоккейную площадку расчистил местный житель - на собственном тракторе. Да не просто, а художественно.Как пишут местные группы, водитель Геннадий Максимов чистил эту площадку на протяжении всех снегопадов - чтобы местные мальчишки могли здесь кататься. Сами ребята с таким объемом снега просто не справились бы. Ну, а такое импровизированное шоу на льду стало для юных хоккеистов зрелищным бонусом.