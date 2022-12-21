Житель Владимирской области признался, что убил попутчика в электричке и спрятал труп под...

Житель Владимирской области признался, что убил попутчика в электричке и спрятал труп под платформу.На станции Москва-Савеловская задержан подозреваемый в убийстве мужчины в электропоезде «Дмитров - Москва».19 декабря 2022 года ночью под железнодорожной платформой «Депо» в городе Лобне было обнаружено тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области груди и живота. Следователями и криминалистами проведен осмотр, изъяты смывы, видеозаписи из вагона электрички, а также установлены очевидцы, сообщила пресс-служба СУ СК по Московской области.Задержан 47-летний житель Владимирской области. На допросе он дал следователю признательные показания, сообщив, что совершил убийство в ходе конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения.В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.Фото и видео с камеры видеонаблюдения.