Компания «Т Плюс»информирует, что 21 декабря с 9 утра будут проводиться ремонтные работы. Проблемы...

Компания «Т Плюс»информирует, что 21 декабря с 9 утра будут проводиться ремонтные работы.Проблемы возникли на участке тепловой сети в районе улицы Лакина, у дома №141.21 декабря с 9:00 до 20:00 будет приостановлено теплоснабжение по следующим адресам:- улица Лакина:дома №141, 141-а, 141-в, 141-г, 147-а, 147-б, 139-в и 139-д.Отмечается, что пуско-наладочные работы будут завершены в течение двух часов с момента включения оборудования тепловых сетей.Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» приносит жителям извинения за доставленные неудобства.Фото: freepik.com