Владимирский театр драмы признан лучшим региональным театром России. В новый 2024-ый Владимирская...

Владимирский театр драмы признан лучшим региональным театром России.В новый 2024-ый Владимирская драма вступает в статусе "Лучшего регионального театра России". Итоги года уходящего подвели на встрече с журналистами.175-ый сезон для коллектива по-настоящему звездный. Национальная театральная премия страны"Золотая маска" у мэтра- Николая Горохова. Многие артисты театра получили награды международных фестивалей. Среди них Юрий Круценко, Галина Фатхутдинова. Наш театр удостоен главного приза "Золотого витязя"и премии "Звезда театрала". В этом году владимирская драма успешно выступила на 20 фестивалях и провела свой. А с гастролями проехала полстраны: от Луганска до Санкт-Петербурга.Ольга Гунина, координатор фестивального движения, член Союза писателей России:- Лидерами фестивальных показов был спектаклей "451 градус по Фаренгейту". Он был показан на 4 фестивалях и на гастролях в Санкт-Петербурге и того 5 раз! Премьера этого года, что очень важно. Это даже неожиданно для нас, потому что спектакль обычно развивать, раскручивать фестивальный показ участия спектакля для этого нужно время. Также лидером является спектакль "Доходное место".Театр готовится и к новым форумам. В 2024-ом в городе-юбиляре Суздале впервые пройдет международный фестиваль "Княгиня Ольга". Он посвящен первой правительнице Киевской Руси, которая приняла христианство. Со спектаклями в нем будут участвовать только женщины. Заявки уже подали 3 московских театра и 2 из северной столицы.Борис Гунин, директор Владимирского академического театра драмы, заслуженный работник культуры РФ:- 24 год наполнен событиями юбилейными. Это Год Пушкина. И наша первая премьера в марте "Барышня-крестьянка", ставит Сергей Грицай. Год Солоухина. 100 -летие Солоухина. И в июне мы выпустим спектакль по произведениям Солоухина. Это ставит Владимир Кузнецов. .У нашей актрисы Галины Ивановой юбилейный год, и мы поставим для нее бенефисный спектакль.