Более сотни уникальных елочных украшений объединила владимирская межнациональная елка. Игрушки...

Более сотни уникальных елочных украшений объединила владимирская межнациональная елка.Игрушки отражают традиции народов, населяющих "Многоликий Владимир". Подробности у Марии Рябовой.Если Владимир это дом ста национальностей, то и новогоднюю елку в нем нужно наряжать всей семьёй. На этой - около ста игрушек. Уникальные, сделанные вручную, они - про историю, обычаи и традиции разных народов, живущих вместе.Екатерина Ульянова - участница фестиваля:- Так как у нас следующий год будет - год дракона, мы сделали так, чтоб все наши народы, которые проживают в нашей замечательной стране,жили дружно и счастливо. Поэтому вот здесь написали дружба и изобразили флаги народа, который проживает у нас в стране. Дракоша, приноси нам радость, мир и дружбу.А эта кукла в национальной цыганской одежде. Красный цвет - цвет счастья. Две игрушки на ёлку повесили представители союза "Рома".Александр Антонов - председатель "Национального союза "Рома" :- Мы хотим поздравить с Новым годом.И пожелать, символ цыганского счастья - подкова, лошадь - символ богатства цыган. И здесь наш национальный флаг.Это - вторая городская межнациональная елка, установленная в рамках фестиваля "Многоликий Владимир". В ней приняли участие более 10 национально-культурных объединений, школы и детские сады, творческие коллективы, малыши и их родители. С наступающим праздником поздравили ребят Дед Мороз и Снегурочка.Денис Егоров - первый заместитель главы г. Владимира:- Мы пришли сюда для того,чтобы поздравить друг друга с наступающим Новым годом. У Владимира есть наш любимый традиционный бренд - Владимир многоликий, Владимир многокультурный. Это значит, что мы учитываем и уважаем традицию каждой общины, каждого народа.Полюбоваться елкой можно будет до середины января, в Доме культуры молодежи.Мария Рябова. Андрей Синягин. Вести- Владимир.