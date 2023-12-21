Об этом рассказал губернатор региона Александр Авдеев.

Цеха заброшенного завода мануфактуры в Лакинске передадут под реализацию проектов. Об этом рассказал губернатор региона Александр Авдеев.Так, 10 помещений, каждое из которых площадью около трёх тысяч квадратных метров, расчистят от мусора. Позже рабочие забетонируют полы, вставят окна и отремонтируют кровлю. На данный момент уже разрабатывается проект реконструкции исторического корпуса, который сделан из красного кирпича.Цеха планируется подготовить для бизнесменов, здесь выгодно арендовать помещения под склады. А главное здание, скорей всего, пойдёт под туристическую направленность. После капитального ремонта электроподстанций все площадки будут обеспечены электричеством. Кроме того, в следующем году здесь будут модернизировать водозабор.