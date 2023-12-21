В среду, 20 декабря, глава Владимира Дмитрий Наумов принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний».

В среду, 20 декабря, глава Владимира Дмитрий Наумов принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний». Чиновник снял с новогоднего дерева шар с мечтой 12-летнего жителя региональной столицы Ильи. Об этом рассказала мэрии.Примечательно, что владимирский школьник не пожелал традиционных игрушек и сладостей, а захотел посетить Большой театр в Москве.В горадминистрации подчёркивают, что принять участие в «Ёлке желаний» и принести детям радость может любой желающий на официальном сайте проекта. Акция будет идти до 28 февраля 2024 года.