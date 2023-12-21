Мэр пообещал исполнить мечту с “Елки желаний”. Новогодняя акция прошла в Суздале. Губернатор Александр Авдеев тоже принял участие – он будет исполнять сразу 5 детских желаний. Из

Мэр пообещал исполнить мечту с “Елки желаний”. Новогодняя акция прошла в Суздале. Губернатор Александр Авдеев тоже принял участие – он будет исполнять сразу 5 детских желаний. Из телеграм-канала “Дмитрий Наумов. Официально” Уже традиционно принимаю участие в доброй новогодней акции «Ёлка желаний». В этом году исполню мечту 12-летнего Ильи из г. Владимира. Он мечтает побывать в