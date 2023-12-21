Первый находится в Меленках, а второй в Красной Горбатке.

Еще два филиала Центра занятости населения открыли во Владимирской области. Первый находится в Меленках, а второй в Красной Горбатке. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Работы шли по нацпроекту «Демография».В области работают 6 кадровых центров из 17 по стандартам бренда «Работа России». До конца 2023 года завершится модернизация в остальных филиалах Центра занятости.На торжественном открытии присутствовали представители администрации и сотрудники филиалов.