Елочные базары во Владимире начнут работу только в начале следующей недели. Мэрия еще проводит...

Елочные базары во Владимире начнут работу только в начале следующей недели.Мэрия еще проводит торги между предпринимателями, желающими арендовать традиционные муниципальные торговые площадки.Их в областном центре несколько. По одной-две в каждом районе города. Самые крупные - у входа в Центральный парк, базар на пересечении улиц Комиссарова и Соколова-Соколенка и площадка на улице Василисина. Цены по прогнозам будет начинаться от полутора тысяч рублей за небольшую елочку. Точно дешевле новогодняя красавица обойдется, если съездить за ней в ближайшее лесничество. Елочку средней величины можно "взять Из лесу домой" примерно за 700 рублей.