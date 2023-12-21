19 декабря состоялась ежегодная пресс-конференция генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского.

19 декабря состоялась ежегодная пресс-конференция генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского.В мероприятии участвовали более 100 представителей федеральных и региональных СМИ. Встречи с журналистами для Игоря Маковского стали уже традицией.Накануне нового 2024 года глава Обществ рассказал о достижениях и планах на будущее.Энергетический гигантВ зоне ответственности «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» - 20 регионов, а это почти пятая часть жителей нашей страны. Около 55 тыс. сотрудников ежедневно следят за тем, чтобы в наших домах, на улицах, на предприятиях горел свет и работали электроприборы.- Сейчас мы обслуживаем порядка 5 млн. условных единиц электросетевого хозяйства. Это на 30% больше, чем в 2018 году, - рассказал Игорь Маковский.По факту компанию сегодня считают системообразующим предприятием, которое обеспечивает надежное электроснабжение жителей.И даже несмотря на внешние вызовы, энергетики сохранили положительную динамику основных показателей. Так, с 2018 года специалисты снизили среднюю длительность перерывов электроснабжения в сетях на 27,2 %. Также ожидают, что к концу года уровень потерь электроэнергии в сетях уменьшится на 3,2 процентных пункта.Рост во всёмКроме оптимизации издержек, в компании системно подходят к увеличению дохода, отметил Игорь Маковский. Так, общая годовая выручка предприятия составит 284 млрд. руб., а по нетарифной деятельности к концу года и вовсе достигнет рекордных показателей. Её рост за период 2018-2023 года составит 282%, то есть более чем в три раза.Одновременно продолжают наращивать и производительность труда. Сейчас она составляет 2700 руб. в час. Но в 2024 году эту цифру планируют увеличить до 3 тыс. руб., то есть в два раза по сравнению с 2018-м.Немаловажный аспект – снижение технологических потерь. Если в 2018 году они составляли более 17%, теперь же - ниже 14%.В арсенале компании есть «умные» счётчики, комплексы «Радар» и др. К примеру, программный комплекс «Пирамида» в автоматическом режиме «опрашивает» приборы учёта, а «Паук» позволяет оперативно определять источники хищения с точностью до конкретного адреса.Проблемы решали онлайнСвои вопросы главе энергокомпании задавали и потребители. За неделю до конференции открыли горячую линию, куда поступило порядка 1350 обращений. Одно из них - от жительницы Кировской области. Женщина пожаловалась, что у неё дома мерцает свет, и она боится за сохранность электроприборов. Игорь Маковский начал лично разбираться в ситуации. На экран вывели карту населенного пункта, из которого звонила женщина, проверили удалённость трансформаторной подстанции.- Это база данных «Геоинформационной системы». По географическим координатам мыпрописали все элементы электрической сети. Это заняло более трех лет, так как в нейсодержится более 80 миллионов элементов, включая все опоры ЛЭП и верифицированныеданные, - рассказал Игорь Маковский.Убедившись, что перебои произошли не из-за удалённости потребителя, руководитель компании запросил главу местного филиала и потребовал разобраться в ситуации. Через 15 минут причину неполадок нашли и сразу начали их устранять.СамоотверженныеЭнергетикам приходится работать не только в «домашних» условиях. Уже почти два года специалисты следят за электросетями на территориях «с высоким уровнем террористической опасности». В частности, это касается четырёх пограничных филиалов: в Брянской, Курской, Белгородской и Воронежской областях.- Даже в такой непростой обстановке более 5,5 тыс. наших сотрудников выполняют свою задачу. Никто из их ни разу не отказался выйти на работу. Многие уже получили ведомственные и даже государственные награды, - говорит глава Обществ.Для них и их семей предусмотрели дополнительные социальные гарантии: в первую очередь, дополнительные выплаты, двойной стаж и прочее.Молодые кадрыИсторически сложилось так, что костяк предприятия составляет старшее поколение. Молодые люди до 35 лет не часто пополняют ряды энергетиков. Поэтому 2023 год в компании был объявлен «Годом молодого специалиста».- Начали активно работать по всем категориям: привлекать вузы, сузы. С этого года ввели «подъемные» для молодых специалистов, - уточнил Игорь Маковский.Кроме того, увеличили средства, направляемые на компенсацию стоимости арендованного жилья. Для молодёжи устраивают экскурсии, дни открытых дверей, организуют стажировку и студенческие отряды... Также на предприятии развивают институт наставничества.Как результат – количество молодых сотрудников значительно увеличилось. К слову, прямо во время пресс-конференции будущая специалист-энергетик из Иванова поинтересовалась, как можно стать частью большой команды «Россетей», не имея за плечами опыта работы.Игорь Маковский заверил, что опыт тут большой роли не играет, главное – желание.Общение с журналистами проходило в течение трёх часов. Представители СМИ получили исчерпывающие ответы на поставленные вопросы.- Хочу сказать с абсолютной уверенностью, что из года в год наша команда демонстрирует слаженную работу и успешно достигает всех поставленных стратегических целей. Наряду с этим, энергетики всегда на передовой при решении амбициозных и масштабных производственных и государственных задач – мы ежедневно отвечаем на вызовы самой суровой современности, работаем и развиваемся для того, чтобы улучшить качество жизни граждан, предлагая беспрерывное, доступное и надежное электроснабжение. Этого удается достичь благодаря сбалансированной системной работе, постоянному стремлению к совершенствованию и повышению уровня эффективности в нашей деятельности ,- резюмировал генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.