Губернатор Владимирской области Александр Авдеев принял участие в пуске движения по трассе М-12 до...

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев принял участие в пуске движения по трассе М-12 до Казани.Владимир Путин дал старт движению по трассе М-12 "Восток" до Казани.В церемонии принял участие глава Владимирской области Александр Авдеев.Протяженность участка — 810 километров. Благодаря новой автостраде время в пути сократится с 12 до 6,5 часов.Трассу из Москвы в Казань построили всего за 3 года, сообщил Марат Хуснуллин. Также по словам вице-премьера, все объекты сдаются по плану в срок.Напомним, что в сентябре был введен в строй проходящий через Владимирскую область участок М-12 от Москвы до Арзамаса. Включающий в себя вантовый супермост в Муроме через Оку.На трассе М-12 построено пять развязок, которые связывают воедино самые интересные города- Владимир, Гусь-Хрустальный, Муром, Суздаль. И становятся они более доступными. Для нас это очень важно, потому что Суздаль будет праздновать тысячелетие.Большой репортаж о пуске трассы М-12 до Казани смотрите в итоговом выпуске "Вестей" в 21.05 в эфире ГТРК "Владимир".Фото и видео ГТРК "Россия"