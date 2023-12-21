Сегодня в музее-заповеднике «Александровская слобода» день Науки.

Сегодня в музее-заповеднике «Александровская слобода» день Науки: специалисты делятся с коллегами знаниями, практическим опытом и, конечно, открытиями, которые принес им прошедший год, а многим и несколько лет, поскольку, например, работа по атрибуции коллекций – это кропотливый, сложный и не прекращающийся труд. «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЛОБОДА и г. АЛЕКСАНДРОВ: 510 ЛЕТ ИСТОРИИ (к юбилею основания города)», так обозначена тема конференции-семинара (Справка: 10 лет назад старший научный сотрудник Института славяноведения РАН, член Археографической комиссии РАН Б.Н. Морозов представил на «Зубовских чтениях» в музее документальные свидетельства того, что Александровский кремль с Государевым двором уже в XVI веке именовали «городом Слобода». Руководство музея поставило цель - изменить датировку города согласно новым фактам, и в конце 2022 года удалось добиться официального признания даты основания 1513г). Но на деле тематический ряд конференции оказался гораздо шире и глубже, поскольку основную тему Музея Ивана Грозного обойти невозможно.Внутримузейный семинар проходит в 27-й раз (проект стартовал 12 декабря 1990 г.). В рамках работы трех секций: «История Александровской слободы и города Александров», «Памятники истории и культуры Александровской слободы» и «Историческое наследие и его представление в музейном пространстве» выступили 12 докладчиков. Порадовали сообщения, которые не просто ознакомили с мониторингом реализованных проектов, но и с предложениями - актуальными и очень важными.«Особенно заинтересовали авторы, представившие сведения, внесшие ясность в различные трактовки оценки исторического прошлого Александровской слободы. Например, в докладе «Александровский кремль: особенности архитектурного решения ансамбля и его место в ряду других кремлей XVI века» Т.А.Данилова (зав. отделом памятников), что называется, «поставила точку» в давних сомнениях: является ли Александровский кремль в полном смысле слова «кремлем». На основании изучения аналогичных ансамблей XVI века, их функционирования, а также первоисточников того времени ей удалось доказать и с полной уверенностью утверждать, что и грозненская Слобода, и современный Александровский архитектурный ансамбль являются кремлями! Это очень важно для всех аспектов нашей деятельности», - дает оценку Марина Рыбакова, зам. директора по науке музея-заповедника «Александровская слобода».Она же впервые представила коллегам такую интересную проблему как «Александровская слобода в Никоновской летописи», до М.К.Рыбаковой ни исследователи, ни сотрудники «Слободы... » этого серьезного источника по данной теме не касались. Автор выяснила, что документ содержит 33 упоминания об Александровской слободе: это, например, дипломатические приемы, сведения о приближенных царя (родственники Марии Темрюковны и др.), многочисленные выезды, но что особенно ценно – целых семь листов средневековый летописец отдал теме опричнины! Важность этих сведений не нуждается в оценке: имидж Слободы как опричной столицы общеизвестен.«Ежегодная конференция, всегда завершающая календарный год, сегодня особенно порадовала, заметен рост интереса сотрудников к исследованиям, особенно прикладным, поэтому в ходе конференции уже обозначились проекты на самую ближайшую перспективу», - подытожила А.С.Петрухно, директор музея-заповедника.