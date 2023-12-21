Самый мемный зверь этого года станет представителем известного бренда.

Самый мемный зверь этого года станет представителем известного бренда.Отличающиеся активностью, любознательностью и дружелюбием, самые крупные грызуны на планете – капибары – за последние пару лет стали настолько популярны в интернет-сообществе, что видео с ними с легкостью набирают миллионы просмотров. Сайт Know Your Meme сообщает, что мемы с ними стали массово появляться в 2013 году, но наибольшую известность они обрели в 2021-м. Популярность не угасает, поэтому многие компании так или иначе пытались использовать образ капибар в своих маркетинговых стратегиях.Некоторое время назад в интернете появился ролик с русскоязычной песнейисполнителя "Сто-Личный Она-Нас", который уже попал в топ-3 самыхпопулярных видео 2023 года в рекомендациях TikTok. На видео капибара свыражением полного "дзен" на мордочке, держит на голове пирамиду измандаринов. Забавная мелодия и текст, сопровождающие видео, однаждыпопав в голову, уже не её покидают.Неожиданно букмекерская компания "Лига Ставок" выпустила свою версиюклипа, которая очень понравилась пользователям социальных сетей. Все из-заудачного симбиоза всеми любимой капибары, музыкального трека и красивыхдевушек, танцующих под его ритм. Интересно, что на этом дружба букмекера икапибары не закончилась.Стало известно, что живущие в зоопарках России водосвинки в скором времениполучат новый статус. Компания решила взять шефство над травоядными и,видимо, сделать капибару своим талисманом.В пресс-службе "Лиги Ставок" рассказали, что с Московским зоопарком ужезаключен договор об опеке над капибарой, а соглашения с другими зоопаркаминаходятся процессе подготовки. На вопрос о причинах шефства именно надкапибарами в компании ответили, что этот умный, активный, добрый,общительный и заботливый зверек имеет полное право на статус пушистоготалисмана и символа компании.