Магнитные бури в декабре: когда жителям Владимирской области следует приготовиться? В преддверии...

Магнитные бури в декабре: когда жителям Владимирской области следует приготовиться?В преддверии Нового года магнитное поле Земли готовит нам несколько испытаний, если опираться на данные сайта meteoagent.com.С 21 по 23 декабря ожидаются «средние магнитные бури» до 4 баллов. Не мощные, но все же.Метеозависимые люди могут ощутить:головную боль;резкие скачки артериального давленияголовокружениеучащённое сердцебиениезатруднённое дыханиенарушение сна, бессонницарассеянность, раздражительность, тревожностьусталостьболь в суставах, ломота в костях22 декабря — ощутимая магнитная буря (4 балла);23 и 24 декабря — слабое магнитное возмущение (2 балла);25–30 декабря — почти полный штиль (1 балл);31 декабря — магнитная буря (3 балла).На заметку:Магнитные бури — это сложное природное явление, которое происходит в околоземном пространстве при взаимодействии солнечного ветра с магнитным полем Земли. Оно может иметь различную продолжительность и интенсивность. Сильные магнитные бури вызывают помехи в работе электронных систем и инфраструктуры, поэтому их изучение и прогнозирование являются важными задачами для научных исследований.Во время магнитных бурь метеозависимым людям следует придерживаться нескольких правил:ограничение физической активности;регулярное принятие контрастного душа;уменьшение потребления вредной пищи, например фастфуда;сокращение потребления алкоголя и увеличение употребления жидкости, включая соки;стараться избегать нервных напряжений и стрессов.Фото: freepik.com