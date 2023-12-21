Магнитные бури в декабре: когда жителям Владимирской области следует приготовиться?
В преддверии...
Магнитные бури в декабре: когда жителям Владимирской области следует приготовиться?
В преддверии Нового года магнитное поле Земли готовит нам несколько испытаний, если опираться на данные сайта meteoagent.com.
С 21 по 23 декабря ожидаются «средние магнитные бури» до 4 баллов. Не мощные, но все же.
Метеозависимые люди могут ощутить:
головную боль;
резкие скачки артериального давления
головокружение
учащённое сердцебиение
затруднённое дыхание
нарушение сна, бессонница
рассеянность, раздражительность, тревожность
усталость
боль в суставах, ломота в костях
22 декабря — ощутимая магнитная буря (4 балла);
23 и 24 декабря — слабое магнитное возмущение (2 балла);
25–30 декабря — почти полный штиль (1 балл);
31 декабря — магнитная буря (3 балла).
На заметку:
Магнитные бури — это сложное природное явление, которое происходит в околоземном пространстве при взаимодействии солнечного ветра с магнитным полем Земли. Оно может иметь различную продолжительность и интенсивность. Сильные магнитные бури вызывают помехи в работе электронных систем и инфраструктуры, поэтому их изучение и прогнозирование являются важными задачами для научных исследований.
Во время магнитных бурь метеозависимым людям следует придерживаться нескольких правил:
ограничение физической активности;
регулярное принятие контрастного душа;
уменьшение потребления вредной пищи, например фастфуда;
сокращение потребления алкоголя и увеличение употребления жидкости, включая соки;
стараться избегать нервных напряжений и стрессов.
Фото: freepik.com