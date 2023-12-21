Конкурс на лучшее стихотворение для Дедушки Мороза пройдет во Владимире. Поучаствовать в нем может любой ребенок, сообщили в пресс-службе мэрии города. Организатором состязания маленьких

Конкурс на лучшее стихотворение для Дедушки Мороза пройдет во Владимире. Поучаствовать в нем может любой ребенок, сообщили в пресс-службе мэрии города. Организатором состязания маленьких поэтов стала Городская библиотека. Для участия в конкурсе ребенку нужно сочинить собственное стихотворение о зиме, Новом годе или Дедушке Морозе. Письмо необходимо оформить и опустить в один из ящиков «Почты Деда