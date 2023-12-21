МегаФон модернизировал телекоммуникационную инфраструктуру в районных центрах Владимирской области, а в Гусь-Хрустальном появилась новая базовая станция.

МегаФон модернизировал телекоммуникационную инфраструктуру в районных центрах Владимирской области, а в Гусь-Хрустальном появилась новая базовая станция. По данным аналитиков компании в результате проведенных работ средняя скорость мобильного интернета в смартфонах гусевчан выросла на 20%.На территории Владимирской области была реализована емкостная стройка, главной целью которой является увеличение скорости передачи данных. Цифровые улучшения затронули жилые массивы с многоэтажной и частной застройкой, автомобильные дороги, множество объектов социального значения – школы, дома культуры, магазины и популярные туристические локации. Оборудование модернизовали в городах Муром, Кольчугино, Ковров.В этих городах МегаФон развернул высокочастотный слой LTE, обеспечивающий увеличенную скорость сигнала и повышенную пропускную способность сети. Теперь муромцам, абонентам оператора, проживающим и работающим в районе улиц 30 лет Победы, Муромской и Светлой, доступен стабильный сигнал и 4G-интернет. Инженеры оператора обновили оборудование и в жилых кварталах Коврова вблизи улиц Крупской, Московской и Большой 1-ой. Улучшения коснулись сотрудников промышленной зоны на улице Мира в Кольчугино.В городе Гусь-Хрустальный в микрорайоне «Набережная» специалисты МегаФона установили новую базовую станцию. В радиусе действия оборудования находится частный сектор, набережная городского пляжа и сам пляж. Цифровая модернизация затронула уже работающую станцию на проспекте 50 лет Советской власти в микрорайоне «Жилучасток».«Обеспечение местных жителей, наших абонентов, надежной связью и интернетом является одной из приоритетных задач для МегаФона, которая решается планомерной работой инженеров в регионе. Помимо этого, мы заботимся и о привлекательности региона и с точки зрения туризма, ведь надежная связь в современном мире стала неотъемлемым атрибутом жизни и имиджа региона. Города Владимирской области входят в состав Золотого кольца России. В регионе расположены памятники древнерусской архитектуры, а живописные малые города области с каждым годом привлекают все больше желающих посетить их», – говорит директор МегаФона во Владимирской области Екатерина Орлова.Реклама.