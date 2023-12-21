Об этом рассказали в Ассоциации ветеранов боевых действий в России.

На СВО погиб 55-летний ветеран военных действий из Коврова. Об этом рассказали в Ассоциации ветеранов боевых действий в России.Вячеслав Лыков в 90-х участвовал в контртеррористической операции на Северной Осетии, а в нулевых – в Чечне. На специальную военную операцию мужчина отправился в составе отряда «Шторм», действующий на Лиманском направлении в лесу около Кременской. Подразделение выстояло против атак ВСУ и уничтожило 120 противников. Но с одной из таких атак Вячеслав не справился и 24 ноября скончался. Похоронили его в Коврове 10 декабря.