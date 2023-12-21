«Ничего личного»: 29-летняя жительница Владимирской области ограбила приятеля, пока тот...

«Ничего личного»: 29-летняя жительница Владимирской области ограбила приятеля, пока тот спал.Следственным отделом ОМВД России по Меленовскому району возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней местной жительницы по признакам «кражи».В начале декабря (2023 года) подозреваемая пригласила к себе в гости 33-летнего приятеля.Вместе с ним девушка приятно проводила время. Как уточняют в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, «распивали спиртные напитки».В какой-то момент, воспользовавшись ситуацией, когда мужчина уснул, девушка похитила принадлежащий ему кошелек, в котором были 19 000 рублей.«Хозяйка квартиры в хищении не сознавалась, после чего потерпевший обратился в полицию. Сотрудники полиции задержали злоумышленницу. Она добровольно выдала похищенный кошелек, а деньги, по ее словам, успела потратить. Расследование уголовного дела продолжается...» - рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.Фото: freepik.com