Один из перевозчиков во Владимире перестанет обслуживать три автобусных маршрута. Минус один...

Один из перевозчиков во Владимире перестанет обслуживать три автобусных маршрута.Минус один перевозчик. Компания "Ситилайн" с 29-ого декабря намерена "уйти" с владимирских маршрутов №20, 22 и 22 С.Перевозчик обслуживает маршруты в Юрьевец, Пиганово, Спасское, Оборино, Мосино. Работа компании неоднократно вызывала нарекания пассажиров. Вопросы по исполнению муниципального контракта возникали и у мэрии. "Ситилайн"- один из лидеров "пассажирского антирейтинга". Официальная позиция администрации опубликована сегодня вечером в сетях, и на официальном сайте. Перевозчик по сути "расписался" в своём бессилии.Глеб Серёгин, заместитель главы администрации г. Владимира:- В связи с систематическим нарушением условий контракта , нарушением взятых на себя обязательств, а также в связи с обращением перевозчика о том, что он не может в полном объеме исполнять взятые на себя обязательства.Комиссия по организации пассажирских перевозок собирается ежемесячно. На "ковёр вызывают", но штрафами "не душат". Все санкции - в рамках закона- за нарушение графика и срывы интервалов движения. Их фиксирует Глонасс. К примеру, на последнем совещании штрафы наложены на всех перевозчиков областной столицы- их восемь- включая муниципальный "Владимирпассажиртранс". В связи с уходом "Ситилайна", мэрии предстоит определить, кто временно, сроком на месяц, будет обслуживать маршруты. Впереди- заключение долгосрочного контракта. В администрации заявляют: задача- не допустить срыва общественных перевозок.