По прогнозам синоптиков, в выходные мощный снегопад вновь начнёт наращивать высоту сугробов во...

По прогнозам синоптиков, в выходные мощный снегопад вновь начнёт наращивать высоту сугробов во Владимирской области.Под действием положительных температур и собственно веса, снег немного осядет, но уже к воскресенью очередной влажный снегопад начнёт наращивать высоту сугробов.Ожидается, что к утру воскресенья, которое жители региона встретят небольшими морозами, до -1…-4°, высота снежного покрова составит 25-30 см.В последующие дни снег, преимущественно небольшой, ещё пройдёт, а температура воздуха будет отрицательной. Так что сугробам — быть!А в пятницу (22 декабря) во Владимире (и во Владимирской области) синоптики прогнозируют днём от 0 до +2°C. Влажность — высокая, 97%. Вероятность осадков лишь 10%.Атмосферное давление снизится до 731 мм ртутного столба. Ветер ожидается — юго-восточный, до 3 метров в секунду.Народный прогноз погоды, народные приметы:В этот день предсказывают - какая погода будет в Новый Год: «Если солнечный день, то и 31 декабря будет ясно, но морозно. Если пасмурно, но иней - на деревьях, то 31 декабря ожидается оттепель».Фото: freepik.com