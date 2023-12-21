Почти восемьдесят тысяч детей смогли отдохнуть в этом году в лагерях Владимирской области. Это...

Почти восемьдесят тысяч детей смогли отдохнуть в этом году в лагерях Владимирской области.Это практически в два раза больше, чем годом ранее. Власти обещают и дальше увеличивать мощности детских баз отдыха.Регион подал заявку на федеральное финансирование мероприятий по капитальному ремонту лагерей и программы оздоровления юных граждан. Особое внимание уделят "Олимпу". Лагерь сделают круглогдоичным. В этом году он стал базой "Российского движения молодежи". Там прошли профильные смены. И в следующем году работа в этом направлении продолжится.Госзадание для "Олимпа" увеличено практически втрое. В следующем году там планируется построить два модульных жилых корпуса и принять более двух тысяч отдыхающих.Светлана Болтунова, министр образования и молодежной политики Владимирской области:- Уже возведен новый медицинский пункт, он уже начал свою работу. Действующий медицинский пункт сейчас ремонтируется, он будет переоборудован в учебный корпус для IT-направления. Работы закончатся до 24 марта. И до 15 мая будут отремонтированы насосная станция, станция водоподготовки. То есть условия в "Олимпе" значительно улучшатся.