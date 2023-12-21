Пожилая жительница Коврова обвиняется в убийстве своего 64-летнего мужа. Следственными органами...

Пожилая жительница Коврова обвиняется в убийстве своего 64-летнего мужа.Следственными органами следственного управления СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам «умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть».Как стало известно, между супругами пенсионерами из Коврова в их квартире возник серьезный конфликт.Обвиняемая (1959 года рождения) нанесла потерпевшему удар ножом, от которого 64-летний мужчина скончался на месте трагедии.В пресс-службе СУ СК России по Владимирской области сообщили, что женщине предъявлено обвинение. Ее заключили под стражу.Следователем проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрошены свидетели.Фото: freepik.com