Правоохранители потребовали снести многоквартирный дом №16 по улице Мира в Гороховце.

Правоохранители потребовали снести многоквартирный дом №16 по улице Мира в Гороховце. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Межведомственная комиссия и эксперты признали здание аварийным и подлежащим ликвидации. Жильцы дома были расселены, однако строение так не снесли. «Бездействие органа местного самоуправления по сносу аварийной постройки является предпосылкой для проникновения внутрь неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, что может привести к причинению вреда их жизни и здоровью», - отмечается в сообщении пресс-службы регионального ведомства.Районный прокурор обратился в суд, который удовлетворил его требования и обязал местную администрацию снести аварийное здание.