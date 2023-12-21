Суд рассмотрит уголовное дело о резонансной аварии в Боголюбово, в которой пострадали 8 человек. Напомним, инцидент произошел 1 мая. Автомобиль «Ауди 100» двигался по трассе Р-132 «Золотое

Суд рассмотрит уголовное дело о резонансной аварии в Боголюбово, в которой пострадали 8 человек. Напомним, инцидент произошел 1 мая. Автомобиль «Ауди 100» двигался по трассе Р-132 «Золотое кольцо» в направлении Нижнего Новгорода и столкнулся с «Нивой». Как установило следствие, иномаркой управляла 27-летняя женщина, которая села за руль пьяной. Водительских прав у нее не было. Вместе