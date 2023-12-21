Растет количество рабочих мест в особой экономической зоне Владимир
От промышленности до...
Растет количество рабочих мест в особой экономической зоне "Владимир"
От промышленности до благоустройства и туризма. Глава региона Александр Авдеев побывал с рабочей поездкой в Киржаче.
Первой точкой стала особая экономическая зона "Владимир" и предприятие по производству аэрозолей- один из её резидентов. Оно реализует инвестпроект по производству жестяных баллонов, бытовой и автохимии, портативных газовых баллонов. Металл для таких изделий в России пока не делают. Регион обсудил поставку материала с белорусскими коллегами. Соглашение о поставке белой жести подписано в декабре на Владимирском инвестиционном конгрессе.
Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:
- Предприятие сейчас уже месяц работает, 20 рабочих мест, в перспективе- 50. И следующий этап- будет ещё сто рабочих мест. Это один из первых резидентов новой особой экономической зоны. Так что стараемся делать так, чтобы наши предприятия без промедления выходили на полную мощность.
В Киржаче активно развивается частно-государственное партнёрство. Положено начало новому индустриальному парку "Киржач". Инициатором его создания стал предприниматель и меценат, депутат Законодательного Собрания области Евгений Фёдоров. Индустриальный парк развернётся на территории бывшего Шелкового комбината- площадью более 70 тысяч квадратных метров. Задача- дать новые рабочие места микрорайону. К открытию готовят два первых производственных корпуса. Особое внимание в ходе рабочей поездки Александр Авдеев уделил подготовке кадров. Губернатор посетил Киржачский колледж технологий и сервиса. Важнейшей темой стал и туризм. В Киржаче реализуются новые проекты. На плотине через реку Вахчилку появилась новая пешеходная зона.