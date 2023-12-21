Растет количество рабочих мест в особой экономической зоне Владимир От промышленности до...

Растет количество рабочих мест в особой экономической зоне "Владимир"От промышленности до благоустройства и туризма. Глава региона Александр Авдеев побывал с рабочей поездкой в Киржаче.Первой точкой стала особая экономическая зона "Владимир" и предприятие по производству аэрозолей- один из её резидентов. Оно реализует инвестпроект по производству жестяных баллонов, бытовой и автохимии, портативных газовых баллонов. Металл для таких изделий в России пока не делают. Регион обсудил поставку материала с белорусскими коллегами. Соглашение о поставке белой жести подписано в декабре на Владимирском инвестиционном конгрессе.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Предприятие сейчас уже месяц работает, 20 рабочих мест, в перспективе- 50. И следующий этап- будет ещё сто рабочих мест. Это один из первых резидентов новой особой экономической зоны. Так что стараемся делать так, чтобы наши предприятия без промедления выходили на полную мощность.В Киржаче активно развивается частно-государственное партнёрство. Положено начало новому индустриальному парку "Киржач". Инициатором его создания стал предприниматель и меценат, депутат Законодательного Собрания области Евгений Фёдоров. Индустриальный парк развернётся на территории бывшего Шелкового комбината- площадью более 70 тысяч квадратных метров. Задача- дать новые рабочие места микрорайону. К открытию готовят два первых производственных корпуса. Особое внимание в ходе рабочей поездки Александр Авдеев уделил подготовке кадров. Губернатор посетил Киржачский колледж технологий и сервиса. Важнейшей темой стал и туризм. В Киржаче реализуются новые проекты. На плотине через реку Вахчилку появилась новая пешеходная зона.