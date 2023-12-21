«Ростелеком» запустил новую онлайн-игру «Бонус парк» для клиентов-участников программы лояльности «Бонус». Абоненты могут обменять бонусные баллы на подарки для себя и близких. Первый этап

«Ростелеком» запустил новую онлайн-игру «Бонус парк» для клиентов-участников программы лояльности «Бонус». Абоненты могут обменять бонусные баллы на подарки для себя и близких. Первый этап онлайн-игры продлится до 31 марта 2024 года. Компания в два раза увеличила количество призов в онлайн-игре по сравнению с прошлым годом. Это связано с ростом количества абонентов и участников программы лояльности