Четырехэтажное здание займет площадь порядка 13 тысяч квадратных метров.

Четырехэтажное здание займет площадь порядка 13 тысяч квадратных метров.Развития системы образования является одним из ключевых направлений деятельности столичных властей. За минувшие 11 лет в городе было открыто более 580 детских садов и школ – их число продолжает расти.Нередко школы и дошкольные учреждения Москвы отличаются не только современным оборудованием, но и необычными дизайнерскими решениями. Так, в Нижегородском районе построят школу с пятью фасадами.Четырехэтажное здание займет площадь порядка 13 тысяч квадратных метров. Школа на 825 учащихся расположится по адресу: Рязанский проспект, владение №2, на территории жилого комплекса. Проект уже согласован столичным комитетом по архитектуре и градостроительству.Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отмети, что для лаконичных фасадов выбраны белый и графитовые оттенки. Однако оконные проемы разного формата, часть из которых будет оформлена декоративными желтыми рамами, смогут придать им динамику."На кровле сделают так называемый пятый фасад – этот прием хорошо работает, когда здание окружают высокие дома, и их жителям не придется смотреть сверху на серое пятно. Рисунок на крыше гармонично дополнит ландшафтный дизайн", – отметил Сергей Кузнецов.Рисунок на крыше учебного заведения будет выполнен в абстрактном стиле. Так называемый пятый фасад станет продолжением проекта благоустройства прилегающей территории.В самой школе оборудуют учебные классы, IT-полигон, медицинский блок, а также многофункциональные спортзалы с раздевалками и душевыми. Кроме того, на первом и втором этажах появятся многосветные актовые залы на 200 человек каждый.Во дворе учебного заведения на площади около 5,5 тысяч квадратных метров специалисты организуют спортивные и игровые площадки, в том числе, стадион с зонами для волейбола, мини-футбола и баскетбола.Также будущие школьники получат пространство для массовых мероприятий и площадку для тихого отдыха. На прилегающей территории проведут озеленение."Во дворе школы высадят цветочно-декоративные растения, обустроят плодово-ягодный питомник, площадку для практических занятий биологией на свежем воздухе и экологическую образовательную тропу", – заключил главный архитектор Москвы.