Смотрите Вести в 14.30: Владимирский фотограф подготовил календарь к юбилею Суздаля - Угроза...

Смотрите "Вести" в 14.30: Владимирский фотограф подготовил календарь к юбилею Суздаля- Угроза сверху.Кто поручится за потолок в бывшем военном общежитии поселка Сокол? Жильцы спасаются, как могут...- Ночь снежна.Снегоборцем быть не просто! Что еще мешает коммунальщикам разобраться со снежной кашей?- Подарок СуздалюИ двенадцать месяцев Бориса Пучкова. Владимирский фотограф подготовил календарь к юбилею Суздаля.