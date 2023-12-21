Спасенная от смерти Боня хочет начать новую жизнь у добрых людей. История чудесного спасения, у...

Спасенная от смерти Боня хочет начать новую жизнь у добрых людей.История чудесного спасения, у которой может быть счастливое продолжение сегодня - в нашей рубрике "Хочу домой". Про одиноких четвероногих питомцев, которые ищут дом.Бывшие хозяева Бони спиртное любили больше, чем собаку. Она жила на цепи, ела через раз. Красивую и умную, от верной смерти Боню спасали волонтеры. Так она попала в приют. Очень добрая, ручная, дружит со всеми и всем доверяет. Девочке приблизительно 8 месяцев, среднего размера, приучена к выгулу и стерилизована.(ВК Приют для бездомных животных "Дорога добра")(Телефон ответственного волонтёра: 8-902-882-63-03)