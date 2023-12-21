Строительство взрослой поликлиники в Собинке идет, не отклоняясь от сроков. Из четырех этажей уже готовы два, сообщили в пресс-службе правительства. Работы были начаты в марте текущего года.

Строительство взрослой поликлиники в Собинке идет, не отклоняясь от сроков. Из четырех этажей уже готовы два, сообщили в пресс-службе правительства. Работы были начаты в марте текущего года. Сейчас уже построены два этажа левого крыла поликлиники, к февралю следующего года завершится возведение второго этажа правого крыла. Затем строители приступят к внутренним работам на первых этажах. Поликлиника