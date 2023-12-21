Суздаль готовится стать Новогодней столицей России. Официальная церемония открытия праздничных...

Суздаль готовится стать "Новогодней столицей России".Официальная церемония открытия праздничных торжеств пройдет уже в это воскресенье. Жителей и гостей города ждет ледовое шоу Ирины Слуцкой и встреча с Дедом Морозом.Ну, а уже сегодня в Суздале откроют Аллею Ёлок. В акции на лучший новогодний арт-объект традиционно принимают участие предприятия города. Украшенные елки выстроятся вдоль улицы Кремлевской.(Видео: youtube.com / УИКЕНД)