Суздальский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении нетрезвой виновницы ДТП, в котором...

Суздальский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении нетрезвой виновницы ДТП, в котором пострадали дети.Об этом «громком» деле мы уже сообщали. Напомним, вечером 1 мая 2023 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (и без «прав») за рулём автомобиля «Ауди 100» двигалась по Р-132 «Золотое кольцо» (восточное соединение с М-7 «Волга») в поселке Боголюбово со стороны Владимира.В салоне машины находились трое её знакомых, в том числе один несовершеннолетний, а также муж и двое детей от предыдущих браков – десятилетняя дочь и сын, которому в конце апреля исполнилось 4 года.«На задней оси автомобиля были установлены шины разной сезонности, разным рисунком протектора и индексом скорости. Двигаясь по указанной дороге, у дома № 111 по улице Ленина поселка Боголюбово женщина пересекла сплошную линию горизонтальной разметки, разделяющую противоположные потоки транспортных средств, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с двигавшимся там автомобилем «Нива Шевроле 212300»…» - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В результате этого ДТП здоровью троих пассажиров автомобиля, в том числе малолетнему ребёнку был причинен тяжкий вред.Стало известно, что в данный момент это уголовное дело направлено на рассмотрение в Суздальский районный суд.Кроме того, решением Октябрьского районного суда Владимира - женщина - «водитель» ограничена в родительских правах в отношении пострадавшего в ДТП сына и восьмилетней дочери.«Место жительства детей определено по месту проживания отца...» - уточняют в пресс-службе региональной прокуратуры.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области