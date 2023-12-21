Правоохранители Вязниковского района обвиняют 63-летнего водителя из Тульской области в умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Правоохранители Вязниковского района обвиняют 63-летнего водителя из Тульской области в умышленном уничтожении или повреждении имущества. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл летом на федеральной трассе М7 возле деревни Чудиново. Обвиняемый управлял грузовиком и вступил в конфликт с водителем машины «Хендай». Жителю Тульской области показалось, что иномарка подрезала его на дороге. Во время ссоры мужчина расколотил кулаком лобовое стекло легкового автомобиля. Нанесённый ущерб оценивается в 60 тыс. рублей.В ведомстве отмечают, что обвиняемый свою вину признал и возместил нанесённый урон. Уголовное дело передано в суд.