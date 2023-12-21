Во Владимирской области ПК «Лес-Строй» признали виновным в незаконной вырубке деревьев и присудили возместить нанесённый ущерб в размере свыше 700 тыс. рублей.

Во Владимирской области ПК «Лес-Строй» признали виновным в незаконной вырубке деревьев и присудили возместить нанесённый ущерб в размере свыше 700 тыс. рублей. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что организация арендовала территорию для заготовки древесины в Гороховецком лесничестве, однако рубку деревьев произвела на другом участке. «На этом основании природоохранный прокурор направил в Гороховецкий районный суд исковое заявление с требованием о взыскании с ПК «Лес-Строй» причинённого ущерба», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Суд требование прокурора удовлетворил, но организация попробовала обжаловать его решение. Впрочем, безрезультатно. Областной суд оставил приговор без изменений.