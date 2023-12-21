В дополнение к особой экономической зоне Владимир в Киржаче появится новый индустриальный...
В дополнение к особой экономической зоне "Владимир" в Киржаче появится новый индустриальный парк.
Как сегодня развивается Киржач? Во время рабочей поездки оценил губернатор Александр Авдеев. Подробнее- Мария Платанюк.
Особая экономическая зона "Владимир": новые площади и... резиденты. Профиль этого- жестяные, портативные газовые баллоны, бытовая и автохимия. Все меньше времени от идеи до воплощения- принцип "экономики со смыслом". Губернатор Александр Авдеев уверен: это пример того, как область подходит к организации новых промышленных пространств.
Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:
- Предприятие сейчас примерно месяц уже работает. 20 рабочих мест. В перспективе- 50. И следующий этап будет - еще плюс сто рабочих мест. Это один из первых резидентов новой особой экономической зоны. Так что стараемся делать так, чтобы без промедления наши предприятия выходили на полную мощность.
А еще пример эффективной работы в условиях санкций. Директор Евгений Кузьменко подчёркивает: сырье- белую жесть- будут поставлять из Белоруссии. Соглашение подписано в декабре на Владимирском инвестиционном конгрессе.
Евгений Кузьменко, директор предприятия:
- Фактически является импортозамещающим производством. Многие производства из России ушли. И вот здесь мы видим как раз то, что мы сейчас сами самостоятельно в России будем производить этот аэрозольный балллон.
А на территории бывшего Шелкового комбината возьмёт старт новый индустриальный парк "Киржач". Общая площадь- свыше 70 тысяч квадратных метров. И это результат государственно- частного партнёрства. Автор идеи- предприниматель и меценат Евгений Фёдоров. К открытию на месте бывших "заброшек" уже готовят первые 2 корпуса.
Евгений Фёдоров, директор "Киржачской типографии", меценат, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:
- Основной замысел- это, конечно, дать рабочие места большому количеству людей, которые живут в этом микрорайоне. Микрорайоне "Шёлковый комбинат". А живёт здесь около 7 с половиной тысяч* Это большая удача 23-его года. Мы вернули городу большое предприятие, и, конечно, будем его оживлять.
Ключевая тема- и подготовка кадров. Тех, что будут "двигать" экономику. В Киржачском колледже технологий и сервиса теперь готовят специалистов не только для отраслей машиностроения, металлообработки и строительства, но и для сферы туризма и гостеприимства.
"Когда мы подойдём к такому варианту благоустройства? Думаю, 25-ый год, не раньше. На 24-ый год сколько средств выделено? На 24-ый выделено 11 миллионов 400 тысяч рублей".
В создании образовательного кластера также помог местный бизнес- Киржачская типография. В планах- увеличение бюджетных мест и доступные гостиничные номера, которые на начальном этапе помогут решить вопрос с жильём для молодых специалистов.
Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:
- Мы этот образовательный кластер постараемся сделать не за 2-3 года, а за год, максимум- за два. То есть ускоримся. Там не такие большие средства. Уверен, что создав более благоприятную, комфортную ученую среду мы получим больший приток специалистов в область.
Киржач туристический уже сегодня приглашает в двухдневный тур. Готов удивить новыми маршрутами и достопримечательностями. Недавно на плотине через реку Вахчилку - при содействии технопарка и лично главы региона появилась новая пешеходная зона.
Мария Платанюк "Вести-Владимир".