В дополнение к особой экономической зоне Владимир в Киржаче появится новый индустриальный...

В дополнение к особой экономической зоне "Владимир" в Киржаче появится новый индустриальный парк.Как сегодня развивается Киржач? Во время рабочей поездки оценил губернатор Александр Авдеев. Подробнее- Мария Платанюк.Особая экономическая зона "Владимир": новые площади и... резиденты. Профиль этого- жестяные, портативные газовые баллоны, бытовая и автохимия. Все меньше времени от идеи до воплощения- принцип "экономики со смыслом". Губернатор Александр Авдеев уверен: это пример того, как область подходит к организации новых промышленных пространств.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Предприятие сейчас примерно месяц уже работает. 20 рабочих мест. В перспективе- 50. И следующий этап будет - еще плюс сто рабочих мест. Это один из первых резидентов новой особой экономической зоны. Так что стараемся делать так, чтобы без промедления наши предприятия выходили на полную мощность.А еще пример эффективной работы в условиях санкций. Директор Евгений Кузьменко подчёркивает: сырье- белую жесть- будут поставлять из Белоруссии. Соглашение подписано в декабре на Владимирском инвестиционном конгрессе.Евгений Кузьменко, директор предприятия:- Фактически является импортозамещающим производством. Многие производства из России ушли. И вот здесь мы видим как раз то, что мы сейчас сами самостоятельно в России будем производить этот аэрозольный балллон.А на территории бывшего Шелкового комбината возьмёт старт новый индустриальный парк "Киржач". Общая площадь- свыше 70 тысяч квадратных метров. И это результат государственно- частного партнёрства. Автор идеи- предприниматель и меценат Евгений Фёдоров. К открытию на месте бывших "заброшек" уже готовят первые 2 корпуса.Евгений Фёдоров, директор "Киржачской типографии", меценат, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- Основной замысел- это, конечно, дать рабочие места большому количеству людей, которые живут в этом микрорайоне. Микрорайоне "Шёлковый комбинат". А живёт здесь около 7 с половиной тысяч* Это большая удача 23-его года. Мы вернули городу большое предприятие, и, конечно, будем его оживлять.Ключевая тема- и подготовка кадров. Тех, что будут "двигать" экономику. В Киржачском колледже технологий и сервиса теперь готовят специалистов не только для отраслей машиностроения, металлообработки и строительства, но и для сферы туризма и гостеприимства."Когда мы подойдём к такому варианту благоустройства? Думаю, 25-ый год, не раньше. На 24-ый год сколько средств выделено? На 24-ый выделено 11 миллионов 400 тысяч рублей".В создании образовательного кластера также помог местный бизнес- Киржачская типография. В планах- увеличение бюджетных мест и доступные гостиничные номера, которые на начальном этапе помогут решить вопрос с жильём для молодых специалистов.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мы этот образовательный кластер постараемся сделать не за 2-3 года, а за год, максимум- за два. То есть ускоримся. Там не такие большие средства. Уверен, что создав более благоприятную, комфортную ученую среду мы получим больший приток специалистов в область.Киржач туристический уже сегодня приглашает в двухдневный тур. Готов удивить новыми маршрутами и достопримечательностями. Недавно на плотине через реку Вахчилку - при содействии технопарка и лично главы региона появилась новая пешеходная зона.Мария Платанюк "Вести-Владимир".