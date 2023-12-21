Расчлененный труп неизвестной женщины возрастом 25-45 лет обнаружили на полигоне твердых-бытовых отходов у деревни Марьинки Камешковского района 2 декабря. Это следует из ориентировки от

Расчлененный труп неизвестной женщины возрастом 25-45 лет обнаружили на полигоне твердых-бытовых отходов у деревни Марьинки Камешковского района 2 декабря. Это следует из ориентировки от полицейских, фотографию которой опубликовали в телеграм-канале podslushano_v_dobrom. «Шестой канал» подтвердил эту информацию у областного Следкома. Там сообщили, что возбуждено и расследуется уголовное дело. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!