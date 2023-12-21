В Кольчугинском районе лишь после вмешательства прокуратуры были завершены работы по капитальному...

В Кольчугинском районе лишь после вмешательства прокуратуры были завершены работы по капитальному ремонту межпоселенческой библиотеки.Как рассказывают в пресс-службе региональной прокуратуры, между МБУК Кольчугинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» и ООО «Строительная компания Усадьба» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту помещений библиотеки на сумму свыше 5 млн рублей.Первоначально установленный срок исполнения контракта – 29 сентября 2023, но впоследствии продлён до 31 октября 2023 года.Однако, своевременно условия договора подрядчиком так и не были выполнены:«… не в полном объёме выполнено обустройство входной группы, уличного освещения на фасаде библиотеки, облицовка фасада здания плиткой и прочее...» - поясняют в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.По факту выявленных нарушений прокурором генеральному директору подрядной организации внесено представление; с целью контроля за ведением работ сотрудники межрайонной прокуратуры посещали объект.Лишь после вмешательства прокурора капитальный ремонт здания библиотеки все же был завершён.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области