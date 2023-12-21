Убийство случилось в квартире, где проживали пенсионеры. Супруги поссорились. Тогда 64-летняя женщина схватила нож и ударила им мужа. От ранения мужчина погиб. Пенсионерку заключили под

Убийство случилось в квартире, где проживали пенсионеры. Супруги поссорились. Тогда 64-летняя женщина схватила нож и ударила им мужа. От ранения мужчина погиб. Пенсионерку заключили под стражу. Следователи осмотрели место происшествия, назначили комплекс судебных экспертиз и допросили свидетелей. На данный момент расследование уголовного дела продолжается, сообщили в Следкоме. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!