В Коврове пожилая женщина упала с кровати и не смогла сама встать. Спасателям позвонила внучка, которая не могла попасть в квартиру к бабушке. Об этом рассказал спасатель из ковровского ПСО

В Коврове пожилая женщина упала с кровати и не смогла сама встать. Спасателям позвонила внучка, которая не могла попасть в квартиру к бабушке. Об этом рассказал спасатель из ковровского ПСО Михаил Быков в своем блоге «#заметки_спасателя» во «ВКонтакте». Спасатели прибыли на место и обеспечили доступ в квартиру. Бабушка лежала на полу около двери. Женщина чувствовала