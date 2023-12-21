Состязание организовано Общественно-культурным центром «Вайнах» при поддержке Ассамблеи народов Владимирской области.

В региональной столице состоится конкурс «Краса народов земли Владимирской-2023». Состязание организовано Общественно-культурным центром «Вайнах» при поддержке Ассамблеи народов Владимирской области.Финал состоится сегодня, 21 декабря, в 14:00 на улице Мира, 5, в здании ДК Молодёжи города Владимира. Как сообщаю организаторы, ни одна участница не останется без награды, а одна из девушек получит приз зрительских симпатий.