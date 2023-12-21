В следующем году начнет действовать госпрограмма Культурное наследие Владимирской земли. Она...

В следующем году начнет действовать госпрограмма "Культурное наследие Владимирской земли".Она предусматривает комплекс мероприятий и системную работу по восстановлению и сохранению памятников. В частности, губернатор Александр Авдеев поручил создать портфолио архитектурных объектов, которое можно было бы показать инвесторам из других регионов.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Надо найти площадку и в Москве, где обязательно провести такой форум, показать вот это портфолио с нашим объектами, потому что на территории региона, может быть, недостаточное количество инвесторов. Из муниципалитетов тоже, я уверен, каждый свои такие больные точки знает, тоже заинтересованы в лучшем виде посотрудничать с инвесторами для того, чтобы появился нормальный объект, не угасающий, а привлекающий внимание, входящий в туристические маршруты.Во Владимирской области - порядка четырех тысяч объектов культурного наследия. 61 памятник из списка всемирного наследия ЮНЕСКО находится под опекой федерального Минкульта. Госохрана остальных - забота региональных властей. В этом году на противоаварийные работы область направила 746 миллионов рублей. Еще 12 губернатор выделил на консервацию двух церквЕй в Камешковском и Суздальском районах. Храмы и другие объекты религиозного назначения активно передают РПЦ. Поиском надлежащего собственника или пользователя занимается госинспекция по охране памятников. Например, в ближайшее время частникам на условиях льготной арендной платы будут пЕреданы четыре здания в центре Владимира - на Герцена, Дворянской и Гагарина.Мария Волозина, начальник Госинспекции по охране объектов культурного наследия Владимирской области:- Передача таких объектов в аренду осуществляется с условием восстановления арендатором, получившим на льготных основаниях данный объект с тем, чтобы арендатор проводил работы по сохранению объекта. Вот, например, по Дворянской 11 в условиях аренды значатся три с половиной года, в течение которых должны быть проведены арендатором работы.