Перед судом предстанет автоледи из Суздаля.

Перед судом предстанет автоледи из Суздаля. Женщину обвиняют в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения, а также нарушении ПДД и правил эксплуатации автомобиля, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью пассажиров. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Инцидент произошёл весной текущего года. Правоохранители установили, что дама была пьяна, не имела водительских прав, однако села за руль машины «Ауди». Она ехала по дороге Р-132 «Золотое кольцо», в салоне находились трое знакомых, муж и двое детей от предыдущих браков. «На задней оси автомобиля были установлены шины разной сезонности, разным рисунком протектора и индексом скорости», - подчёркивается в сообщении пресс-службы ведомства.По пути женщина выехала на встречную полосу и врезалась в «Ниву Шевроле». Во время аварии трое пассажиров «Ауди», среди которых был маленький ребёнок, получили тяжёлые ранения.В настоящий момент уголовное дело в отношении автоледи передано в суд.