Тульскому дальнобойщику не понравилось, как “дерзко” подрезал его водитель автомобиля “Хендая”. Инцидент случился в Вязниковском районе на трассе М-7 возле деревни Чудиново,

Тульскому дальнобойщику не понравилось, как “дерзко” подрезал его водитель автомобиля “Хендая”. Инцидент случился в Вязниковском районе на трассе М-7 возле деревни Чудиново, сообщили в УМВД. Между потерпевшим и водителем грузовика случился словесный конфликт. Дальнобойщику показалось, что легковушка “дерзко” подрезала его на дороге. Сгоряча мужчина размахнулся и ударил кулаком в лобовое стекло “Хендая”. Оно разбилось. Как