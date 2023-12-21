В четверг, 21 декабря, в столице 33-го региона пройдёт открытие турнира «Кубок Золотого кольца по боксу».

В четверг, 21 декабря, в столице 33-го региона пройдёт открытие турнира «Кубок Золотого кольца по боксу». Об этом рассказала Министерства физической культуры и спорта Владимирской области.Отмечается, что команда наших земляков шесть раз занимала первое место Кубка. На сей раз конкуренцию владимирским боксёрам составят спортсмены из Ивановской, Костромской и Ярославской областей.Церемония открытия турнира состоится в 16.00 во дворце спорта «Лидер» СК «Торпедо». «Приходите поддержать наших ребят. Вход свободный» - говорится в сообщении пресс-службы регионального Минспорта.