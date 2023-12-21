Торжественная церемония прошла в формате видеосвязи. Президент запустил движение по всем участкам М-12 от Москвы до Казани. Новую трассу протяженностью 810 километров построили за три года.

Торжественная церемония прошла в формате видеосвязи. Президент запустил движение по всем участкам М-12 от Москвы до Казани. Новую трассу протяженностью 810 километров построили за три года. Владимир Путин отметил, что это рекордные сроки для возведения такого масштабного объекта. Появление трассы позволит сократить время поездки от Москвы до Казани почти в два раза – если раньше