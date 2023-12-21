Жителей Владимира предупредили о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидаются в четверг, 21 декабря.

Жителей Владимира предупредили о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидаются в четверг, 21 декабря. Об этом рассказала мэрии, ссылаясь на данные регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.В ближайшие часы в столице 33-го региона и на прилегающих территориях прогнозируется скопление мокрого снега на деревьях и проводах. Увеличивается вероятность обрывов линий электропередач, обрушений ветхих конструкций и других аварий, в том числе на автодорогах. Владимирцев призывают проявлять осторожность и строго соблюдать ПДД.Обо всех чрезвычайных ситуациях стоит немедленно сообщать в экстренные службы.